Михаил Ведерников рассказал о победе флота Ушакова у мыса Тендра

15:36, 11 сентября 2026, ПАИ

День воинской славы России отмечается 11 сентября. В этот день в 1790 году русская эскадра под командованием Фёдора Ушакова одержала победу над турецкой эскадрой у мыса Тендра. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX.

Несмотря на превосходящие силы противника, русский флот уверенно пошёл в атаку и добился успеха. Сражение стало одним из ключевых событий русско-турецкой войны 1787–1791 годов. В итоге была снята осада с дунайского региона и укреплены позиции России на Чёрном море. За этот подвиг Фёдор Ушаков был награждён орденом Святого Георгия II степени.

Губернатор отметил, что жители региона гордятся историей и помнят о подвигах предков.