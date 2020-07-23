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29 раз выезжали спасатели на дорожные аварии в Псковской области за неделю

Пожарные и спасательные подразделения Псковской области 29 раз выезжали для оказания помощи в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий с 16 июля по 22 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В дорожных авариях за этот период погибло два человека, пострадало – 33. В двух случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода. Деблокирование пострадавших не производилось, также не оказывалась доврачебная помощь травмированным.

При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации, добавили в ведомстве.

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