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Пропавшего лесоруба ищут в Псковской области

В Псковской области продолжают искать 51-летнего Анатолия Ниткина, который занимался вырубкой леса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД России.

Мужчина родился в Печорском районе, проживал в Пскове, но с конца мая 2019 года перестал выходить на связь с родственниками.

Ему на вид 55–60 лет, рост разыскиваемого около 168 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы светло-русые, короткие, лоб высокий, глаза светлые, брови дугообразные, нос прямой, губы тонкие. Особая примета: на ребре правой ладони – татуировка «За ВДВ».

Анатолий Ниткин работал на пилораме и оказывал услуги частным лицам на подсобных работах. Планировал уехать на заработки в частное хозяйство на хутор.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анатолия Ниткина, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам 59-63-22, 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.

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