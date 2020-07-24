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Общество

День княгини Ольги отмечают в Пскове

День святой равноапостольной княгини Ольги, основательницы Пскова, отмечают жители областного центра 24 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В 10:00 состоится крестный ход от православных храмов города Пскова на Вечевую площадь. А в 12:00 пройдет торжественный молебен на Вечевой площади у Троицкого кафедрального собора.

Накануне в селе Выбуты состоялся водосвятный молебен в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги.

Княгиня Ольга стала первым правителем Руси, принявшим крещение. В 1547 году она была причислена к лику святых как равноапостольная.

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