Нетрезвых водителей поймали сотрудники ДПС в Пскове и Островском районе

10:05, 24 июля 2020, ПАИ

Водителей, повторно севших за руль автомобиля в нетрезвом виде, остановили сотрудники Госавтоинспекции в Пскове, Островском и других районах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 20 июля в Пскове на Рижском проспекте полицейские остановили для проверки автомашину «ВАЗ-21140». Траспортным средством управлял нетрезвый 53-летний пскович.

А 23 июля по дороге Остров – Вышгородок в Островском районе на автомашине «ВАЗ-2115» следовал 37-летний житель города Острова, который тоже был в нетрезвом виде. 23 и 24 июля водителей в состоянии алкогольного опьянения также выявили в Дно и Стругах Красных. По данным фактам ведутся проверки.