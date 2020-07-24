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Брячак - такой человек, надо на кого-то «катить бочку» - коммунист Алексеенко

Алексеенко ответил Брячаку. Фото ПАИ.

Брячак - такой человек, надо на кого-то «катить бочку», прокомментировал высказывания  члена  Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олега Брячака о себе  первый секретарь Псковского обкома КПРФ Пётр Алексеенко в  прямом эфире ПАИ-live  24 июля. От также напомнил, что раньше Олег Брячак из-за экономических интересов нелестно высказывался об Андрее Турчаке, который был губернатором Псковской области.

«Говорит, я на грядках сижу. Да, на политическом поле», - отреагировал Алексеенко и сообщил, что  ведет активную партийную работу и по районам в том числе, а вот Брячака на выездах «никогда не видел».

В целом, отметил Алексеенко, он не считает партию «Справедливая Россия» оппозиционной.

«Мне даже смешно становится. Не будет «Единой России», не будет и «Справедливой России». Это кремлевский проект, они идут параллельно.

Он также отметил, что у коммунистов со справедливороссами  не может быть сотрудничества, также как не идет и речь о союзе на выборах.
«В районах иногда получается, что приходится из двух зол выбирать меньшее. И меньшее зло - это «Яблоко». Так получилось в Пустошке, в Новоржеве в том году», - отметил Алексеенко. 

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