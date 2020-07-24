Брячак - такой человек, надо на кого-то «катить бочку» - коммунист Алексеенко

11:04, 24 июля 2020, ПАИ

Брячак - такой человек, надо на кого-то «катить бочку», прокомментировал высказывания члена Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олега Брячака о себе первый секретарь Псковского обкома КПРФ Пётр Алексеенко в прямом эфире ПАИ-live 24 июля. От также напомнил, что раньше Олег Брячак из-за экономических интересов нелестно высказывался об Андрее Турчаке, который был губернатором Псковской области.

«Говорит, я на грядках сижу. Да, на политическом поле», - отреагировал Алексеенко и сообщил, что ведет активную партийную работу и по районам в том числе, а вот Брячака на выездах «никогда не видел».

В целом, отметил Алексеенко, он не считает партию «Справедливая Россия» оппозиционной.

«Мне даже смешно становится. Не будет «Единой России», не будет и «Справедливой России». Это кремлевский проект, они идут параллельно.

Он также отметил, что у коммунистов со справедливороссами не может быть сотрудничества, также как не идет и речь о союзе на выборах.

«В районах иногда получается, что приходится из двух зол выбирать меньшее. И меньшее зло - это «Яблоко». Так получилось в Пустошке, в Новоржеве в том году», - отметил Алексеенко.