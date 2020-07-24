Парк планируют обустроить у новой инфекционной больницы в Пскове

11:01, 24 июля 2020, ПАИ

К понедельнику, 27 июля, губернатор Псковской области поручил разработать план благоустройства территории у строящейся инфекционной больницы в Пскове. Об этом Михаил Ведерников заявил во время выезда на строительную площадку 24 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Вице-губернатор Василий Осипов доложил губернатору, как будет обустроена территория возле больницы: площадку заасфальтируют, огородят забором, приведут в порядок дорогу. К медучреждению будут подводить два въезда.

Первый заместитель губернатора области Вера Емельянова подчеркнула, что необходимо заасфальтировать дорогу к 15 сентября.

Глава региона предложил благоустроить у больницы парк. «Возможно сделать парк по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды», - добавил Михаил Ведерников. Участники выезда отметили, что сложность благоустройства территории состоит в том, что участок находится в собственности Минобороны, поэтому в настоящий момент нет оснований для проведения работ. Глава региона пообещал решить этот вопрос.

В завершение темы губернатор поручил к 28 июля подготовить проект благоустройства территории у новой инфекционной больницы в Пскове.

Строительство новых медицинских учреждений в регионе ведётся по поручению президента России Владимира Путина. Ранее с этим предложением к главе государства обратился губернатор Михаил Ведерников.

Строительная готовность инфекционной больницы в Пскове составляет около 33 %, а её великолукского отделения – около 15 %.