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Общество

Еду в новую инфекционную больницу в Пскове будут заказывать

Фото: ПАИ.

В новой инфекционной больнице в Пскове, которая примет первых пациентов уже в октябре, будут работать два буфета, еду будут в больницу доставлять. Об этом доложил губернатору Псковской области во время его выезда на строительную площадку в Пскове 24 июля представитель военно-строительного комплекса Министерства обороны, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Таким образом, в новом медицинском учреждении не будет пищеблока.

Михаил Ведерников поручил заключить договор на аутсорсинг. Глава администрации города Александр Братчиков пообещал исполнить поручение.

Также на выезде 24 июля губернатор поручил разработать проект благоустройства территории у нового медицинского учреждения, не исключено, что там появится парк.

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