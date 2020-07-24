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Общество

Ещё 20 жителей Псковской области заболели коронавирусом

Коронавирусом в Псковской области заболели ещё 20 человек. Такие данные приводит официальный telegram-канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

За сутки коронавирусом в регионе заболели ещё 20 человек. Общее количество заболевших достигло 3 554, умерло 49, выздоровело 2 334.

Статистика по районам: Псков – 1079, Великие Луки – 720, Бежаницкий район – 40, Великолукский район – 178, Гдовский район – 77, Дедовичский район – 49, Дновский район – 105, Красногородский район – 31, Куньинский район –31, Локнянский район – 12, Невельский район – 123, Новоржевский район – 22, Новосокольнический район – 64, Опочецкий район – 39, Островский район – 251, Палкинский район – 46, Печорский район – 41, Плюсский район – 97, Порховский район – 143, Псковский район – 287, Пустошкинский район – 7, Пушкиногорский район – 11, Пыталовский район – 18, Себежский район – 23, Стругокрасненский район – 41, Усвятский район – 19.

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