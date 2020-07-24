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Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области за сутки в три раза превысило число заболевших

За сутки в Псковской области количество выздоровевших после коронавируса в три раза превысило число заболевших. Такие данные приводит официальный telegram-канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

За последние сутки в Псковской области выздоровело после коронавируса 56 человек. Общее количество выздоровевших достигло 2 334. При этом в 2,8 раза меньше количество заболевших – 20 человек за сутки.

Всего в регионе заболели коронавирусом 3 554 человека, умерло 49.

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