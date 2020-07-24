Почти 5 млрд рублей вложили инвесторы в ОЭЗ «Моглино»

11:35, 24 июля 2020, ПАИ

Из 15 компаний - резидентов «Моглино» две компании внесли достаточный вклад в местный бюджет, сообщила на пресс-конференции в «Интерфаксе» 24 июля и. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Наталья Юшко.

Налоговая нагрузка компании по переработке ягод, грибов и овощей и компании по изготовлению лакокрасочных изделий «Нор-Маали». составила 99,7 млн рублей в местный бюджет.

Также Наталья Юшко сообщила, что завод «Титан-Полимер» инвестировал 3,8 млрд рублей. Готовится к выпуску продукции компания по производству алмазов. В целом, как отметила спикер, резиденты инвестировали в «Моглино» 4,9 млрд рублей.

Три резидента особой экономической зоны находятся на стадии расторжения соглашения. Четыре резидента еще должны появиться.