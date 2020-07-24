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Общество

Почти 5 млрд рублей вложили инвесторы в ОЭЗ «Моглино»

Фото ПАИ.

Из 15 компаний - резидентов «Моглино» две компании внесли достаточный вклад в местный бюджет, сообщила на пресс-конференции в «Интерфаксе» 24 июля  и. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Наталья Юшко.

Налоговая нагрузка компании по переработке  ягод, грибов и овощей  и компании по изготовлению лакокрасочных изделий «Нор-Маали». составила 99,7 млн рублей в местный бюджет.

Также Наталья Юшко сообщила, что завод «Титан-Полимер» инвестировал 3,8 млрд рублей.  Готовится к выпуску продукции компания по производству алмазов.  В целом, как отметила спикер,  резиденты инвестировали в «Моглино» 4,9 млрд рублей.

Три резидента особой экономической зоны находятся на стадии расторжения соглашения. Четыре резидента еще должны появиться.

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