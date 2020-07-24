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Общество

Псковскую БОПЭТ-плёнку планируют поставлять в США и Африку

Фото: Дарья Хваткова.Псковский завод «Титан-Полимер» планирует организовать поставки своей продукции не только в Европу, но и в Канаду, США и Африку. Об этом заявил генеральный директор предприятия Герман Петрушко на пресс-конференции 24 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Первая линия производства БОПЭТ-пленки заработает уже этой зимой: в декабре-январе. В феврале 2021 года завод планирует провести выставку продукции в Дюссельдорфе.

Генеральный директор предприятия отметил, что инвестировано в проект порядка 4 миллиардов рублей, освоено уже более 1 миллиарда. Сейчас завершается строительство первого производственного корпуса, для выполнения шеф-монтажа оборудования на псковский завод приедут иностранные специалисты.

Также Герман Петрушко анонсировал, что в проекте могут появиться новые участники. Это связано в том числе с планами предприятия производить сырье для средств индивидуальной защиты. «Титан-Полимер» прорабатывает привлечение малого и среднего предпринимательства к переработке продукции, выпуску средств индивидуальной защиты», - отметил спикер.

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