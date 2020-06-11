В «Моглино» хотят производить сырьё для СИЗ

13:38, 11 июня 2020, ПАИ

«Титан-Полимер» рассматривает возможность производства сырья для средств индивидуальной защиты в «Моглино». Об этом губернатор Михаил Ведерников рассказал в интервью в Instagram с Дарьей Кислицыной, руководителем департамента региональных программ ЭИСИ.

Накануне глава региона обсудил новые предложения компании, связанные с пандемией коронавируса. В частности, завод предлагает выпускать сырье для СИЗ.

На основе этой продукции предприятия региона смогут производить товары, которых хватит для того, чтобы обеспечить средствами защиты не только Псковскую область, но и соседние регионы.

10 июня губернатор провел встречу с представителями группы компаний «Титан».