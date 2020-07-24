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Общество

Петрушко: Общественники часто посещают стройплощадку «Титан-Полимера»

Периодичность посещения общественными организациями строящегося завода «Титан-Полимер» в Моглино высокая, отметил на пресс-конференции в «Интерфаксе» 24 июля генеральный директор предприятия Герман Петрушко.

«За ходом строительства общественные структуры ведут наблюдение, периодичность посещения очень высокая. Ни одного пункта по экологии мы не нарушаем», - сообщил он, добавив, что предприятие  понимает  ответственность, которую на себя взяло, понимает социальную нагрузку. Всегда вновь создаваемые предприятия вызывают резонанс в обществе, и  это нормально.

«Титан-Полимер» отвечает всем мировым требованиям с точки зрения производственной эксплуатации объекта и экологическим нормам. Выбросов при производстве пленок вообще нет, нет стоков», - еще раз напомнил гендиректор завода и отметил, что всегда открыт для диалога с бизнесом, депутатами, общественностью. В качестве примера привел недавнюю встречу по вопросам социального партнерства с председателем облсовпрофа Игорем Ивановым.  

 

 

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