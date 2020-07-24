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Общество

Строительство предприятия по производству деревянной посуды в ОЭЗ «Моглино» отложили из-за пандемии

Из-за пандемии отложили строительство предприятия по производству посуды из дерева в ОЭЗ «Моглино». Об этом сообщила исполняющая обязанности генерального директора ОЭЗ «Моглино» Наталья Юшко на пресс-конференции в «Интерфаксе» 24 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Ранее сообщалось, что в ОЭЗ «Моглино» намерены построить предприятие по производству одноразовой посуды из дерева.

«В марте китайские инвесторы пытались приехать, чтобы заключить договоры с подрядными организациями по строительству предприятия, но Роспотребнадзор отклонил», - добавила Наталья Юшко, отметив, что всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

«Биофармацевтические компании должны появиться на месте «Псков-Фарма», - также отметила Наталья Юшко.

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