189 миллионов рублей выделили на ремонт дорог в Псковской области

12:05, 24 июля 2020, ПАИ

Еще 189 миллионов рублей получит Псковская область на ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда.

«Деньги пойдут на ремонт дорог в Пскове, Острове и региональные дороги вокруг областного центра», - отметил глава региона.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение направить еще 100 миллиардов рублей на ремонт дорог в регионах. Дополнительные средства получили те субъекты России, где реконструкция дорожной сети проходит быстро и качественно.