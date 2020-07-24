Производство БОПЭТ-плёнок в Пскове создаст 300 рабочих мест

12:10, 24 июля 2020, ПАИ

300 рабочих мест появится в Пскове благодаря запуску производства БОПЭТ-плёнок. Об этом рассказал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко на пресс-конференции в «Интерфаксе» 24 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Приоритет в найме жителям Пскова и близлежащих сёл, - отметил Герман Петрушко. – Из Омска пять человек, а остальные псковичи».

Каждый день набирают порядка 15 человек, набор продолжается, добавил Герман Петрушко.

«Процесс обучения будет начинаться с момента монтажа, - рассказал спикер. – Диспетчерский состав, специалисты единичных профессий будут направляться на обучение, кто-то из них в Германию и Италию».

К концу года на заводе будет порядка 200 человек.