Производство БОПЭТ-плёнок в Пскове создаст 300 рабочих мест
300 рабочих мест появится в Пскове благодаря запуску производства БОПЭТ-плёнок. Об этом рассказал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко на пресс-конференции в «Интерфаксе» 24 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«Приоритет в найме жителям Пскова и близлежащих сёл, - отметил Герман Петрушко. – Из Омска пять человек, а остальные псковичи».
Каждый день набирают порядка 15 человек, набор продолжается, добавил Герман Петрушко.
«Процесс обучения будет начинаться с момента монтажа, - рассказал спикер. – Диспетчерский состав, специалисты единичных профессий будут направляться на обучение, кто-то из них в Германию и Италию».
К концу года на заводе будет порядка 200 человек.