Резиденты «Моглино» построят лабораторию для великолукского техникума

12:15, 24 июля 2020, ПАИ

«Наши резиденты готовы инвестировать в создание лабораторий, где будут обучаться студенты великолукского техникума», - заявила и. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Наталья Юшко на пресс-конференции 24 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Наталья Юшко отметила, что завод «Титан-Полимер» планирует развивать биохимическое направление. «Наше образование будет развиваться по системе прикладных наук», - добавила она.

Также Наталья Юшко сообщила, что в особой экономической зоне «Моглино» планируют ввести сертификацию ISO – знак экологически чистого продукта, продукта, произведенного с соблюдением экологических норм.

Кроме того, исполняющая обязанности руководителя особой экономической зоны рассказала, что три выпускника ПсковГУ уже приняты в штат «Моглино».