0
14:25
Количество безработных жителей Псковской области выросло в пять раз
14:13
О ситуации на рынке труда Псковской области – в прямом эфире ПАИ-live
14:09
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа
14:05
Более 13 тысяч тонн асфальта направили на ремонт дороги Псков – Кислово – Палкино
13:54
Гостем ПАИ-live станет председатель комитета по труду Сергей Аржаников
13:16
Лидер Псковского обкома КПРФ не хочет брать на работу Льва Шлосберга
13:12
О безопасной покупке квартир и индивидуальном подходе к каждому клиенту – в интервью с замгендиректора «Псковжилстрой»
Еще новости
Общество

Резиденты «Моглино» построят лабораторию для великолукского техникума

Фото: Дарья Хваткова.

«Наши резиденты готовы инвестировать в создание лабораторий, где будут обучаться студенты великолукского техникума», - заявила и. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Наталья Юшко на пресс-конференции 24 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Наталья Юшко отметила, что завод «Титан-Полимер» планирует развивать биохимическое направление. «Наше образование будет развиваться по системе прикладных наук», - добавила она.

Также Наталья Юшко сообщила, что в особой экономической зоне «Моглино» планируют ввести сертификацию ISO – знак экологически чистого продукта, продукта, произведенного с соблюдением экологических норм.

Кроме того, исполняющая обязанности руководителя особой экономической зоны рассказала, что три выпускника ПсковГУ уже приняты в штат «Моглино».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Количество безработных жителей Псковской области выросло в пять раз
24 июля 2020
Количество безработных жителей Псковской области выросло в пять раз
О ситуации на рынке труда Псковской области – в прямом эфире ПАИ-live
24 июля 2020
О ситуации на рынке труда Псковской области – в прямом эфире ПАИ-live
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа
24 июля 2020
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа
Более 13 тысяч тонн асфальта направили на ремонт дороги Псков – Кислово – Палкино
24 июля 2020
Более 13 тысяч тонн асфальта направили на ремонт дороги Псков – Кислово – Палкино
Гостем ПАИ-live станет председатель комитета по труду Сергей Аржаников
24 июля 2020
Гостем ПАИ-live станет председатель комитета по труду Сергей Аржаников
О безопасной покупке квартир и индивидуальном подходе к каждому клиенту – в интервью с замгендиректора «Псковжилстрой»
24 июля 2020
О безопасной покупке квартир и индивидуальном подходе к каждому клиенту – в интервью с замгендиректора «Псковжилстрой»
Начался ПАИ-livе с главой Пыталовского района Верой Кондратьевой (ПРЯМОЙ ЭФИР)
24 июля 2020
Начался ПАИ-livе с главой Пыталовского района Верой Кондратьевой (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Глава Пыталовского района Вера Кондратьева станет гостьей прямого эфира ПАИ-live
24 июля 2020
Глава Пыталовского района Вера Кондратьева станет гостьей прямого эфира ПАИ-live

Идет загрузка...