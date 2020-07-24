ОЭЗ «Моглино» сохраняет четвёртое место в рейтинге особых экономических зон и индустриальных парков России
Четвёртое место в рейтинге особых экономических зон и индустриальных парков России сохраняет ОЭЗ «Моглино». Об этом сообщила исполняющая обязанности генерального директора ОЭЗ «Моглино» Наталья Юшко на пресс-конференции в «Интерфаксе» 24 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
ОЭЗ «Моглино» удаётся сохранять четвёртое место в рейтинге особых экономических зон и индустриальных парков России.