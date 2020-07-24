В Псковской области могут разрешить работу библиотек без предварительной записи

12:33, 24 июля 2020, ПАИ

Работу библиотек без предварительной записи могут разрешить в Псковской области. Об этом сообщает официальный telegram-канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

На этой неделе серьёзных изменений в противовирусный указ губернатора вносить не планируют. В частности, рассмотрят возможность работы библиотек без предварительной записи, а также планируют разрешить проводить тренировки по единоборствам.

Ранее сообщалось, что рассмотрят возможность работы бань и турбаз.