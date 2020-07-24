Вера Кондратьева: ТОСы помогают активно привлекать внебюджетные средства

13:38, 24 июля 2020, ПАИ

Территориальное общественное самоуправление помогает активно привлекать внебюджетные средства, сообщила глава Пыталовского района Вера Кондратьева в эфире ПАИ-live 24 июля.

Благодаря ТОСам, отметила она, жизнь в сельских поселениях «заиграла яркими красками». Сейчас в Пыталовском районе функционируют шесть ТОСов (в прошлом году был один). «Прирост существенный, молодцы жители!» – отметила Вера Кондратьева.

При этом два ТОСа созданы в посёлке Белорусском, где реализуется проект «Каморка».

«Пыталовский район уникален тем, что есть люди, которые, несмотря на нехватку ресурсов, занимаются хорошими делами», – добавила Вера Кондратьева.