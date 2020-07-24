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Общество

Три проекта реализуются в Пыталовском районе в рамках программы приграничного сотрудничества

В Пыталовском районе в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» реализуются три проекта. Об этом рассказала глава Пыталовского района Вера Кондратьева в эфире ПАИ-livе 24 июля.

В этом программном периоде муниципалитет реализует совместные проекты только по программе «Россия – Латвия».

«Участвуем в трёх международных проектах, результаты уже имеются», - отметила Вера Кондратьева.

Проект «От хобби к бизнесу» предполагает строительство ярморочной площади на территории рядом с нынешним Домом культуры.

«Мы планируем на этой площадке проводить ярморочные дни и массовые мероприятия, - отметила Вера Кондратьева. – Стоимость проекта около 1,2 млн рублей».

Второй проект реализуется для безопасности, он позволит защитить район от ЧС.

«Идея родилась после затопления в 2017 году, - отметила глава района. – В рамках проекта уже приобрели мотопомпы, дизельные генераторы, а также будет приобретена система оповещения для города».

Система оповещения будет сопряжена с региональной.  

«Разработка прошла и согласована, осталось объявить аукцион и будем осуществлять закупку и установку», - добавила Кондратьева.

Третий туристический проект направлен на создание в районе туристических маршрутов с оборудованием остановок, информационного пункта и различных сопроводительных знаков.

«Также будет установлен счётчик туристов, которые будут приезжать в район, - рассказала глава района. – Ремонт информационного пункта уже завершён».

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