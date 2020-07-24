Более 13 тысяч тонн асфальта направили на ремонт дороги Псков – Кислово – Палкино

14:05, 24 июля 2020, ПАИ

Более 13 тысяч тонн асфальта направили на ремонт дороги Псков – Кислово – Палкино в Псковском районе, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

ООО «ДорСтройСервис» завершил укладку дорожного покрытия. Выравнивающий слой выполнен из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, верхний слой – из высокопрочной смеси с применением щебня из габбро-диабаза. Площадь покрытия составляет более 57 тысяч квадратных метров.

В ближайшие дни подрядчик отремонтирует пересечения и примыкания, заасфальтирует две посадочные площадки, на одной из них появится автопавильон. Завершающим этапом ремонта станет нанесение разметки термопластиком.

Работы идут на участке протяженностью 8️ км от границы Пскова с Псковским районом в сторону Палкино в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Контракт на сумму 83,8 млн рублей заключен между ГБУ ПО «Псковавтодор». Средства на ремонт выделены из областного бюджета. Срок сдачи объекта - 10 августа.