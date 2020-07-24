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Общество

С 1 октября меры госсподдержки псковичи могут получить только на карту МИР

Фото www.sgu.ru

С 1 октября все меры господдержки должны переводиться на карту «МИР», рассказал председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников в  эфире ПАИ-live  24 июля.

До 1 октября псковичи могут  пользоваться картами VISA  и другими. Затем все меры  господдержки будут  переводиться на карту «МИР». 

При этом руководитель ведомства отметил, что если человек при оформлении пособий и выплат указывает свой расчетный счет в банке, никаких проблем с получением этих денег  нет. 

Сергей Аржаников отметил, что ему известно немало случаев, когда деньги направляют  в банк, а банк не выдает их  человеку из-за того, что не указан ррасчетный счет и не оформлена карта «МИР». В связи с этим, он рекомендовал активнее оформлять  карту «МИР».

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