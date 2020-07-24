С 1 октября меры госсподдержки псковичи могут получить только на карту МИР

14:51, 24 июля 2020, ПАИ

С 1 октября все меры господдержки должны переводиться на карту «МИР», рассказал председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников в эфире ПАИ-live 24 июля.

До 1 октября псковичи могут пользоваться картами VISA и другими. Затем все меры господдержки будут переводиться на карту «МИР».

При этом руководитель ведомства отметил, что если человек при оформлении пособий и выплат указывает свой расчетный счет в банке, никаких проблем с получением этих денег нет.

Сергей Аржаников отметил, что ему известно немало случаев, когда деньги направляют в банк, а банк не выдает их человеку из-за того, что не указан ррасчетный счет и не оформлена карта «МИР». В связи с этим, он рекомендовал активнее оформлять карту «МИР».