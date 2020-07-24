Более 450 млн рублей выплатят безработным в Псковской области до конца года

14:40, 24 июля 2020, ПАИ

До конца года безработным Псковской области выплатят более 450 млн рублей. Об этом рассказал председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников в эфире проекта ПАИ-livе 24 июля.

«В прошлом году 173 млн за выплатили, а на сегодня федеральных средств 202 млн рублей уже направили. – рассказал Сергей Аржаников. – И до конца года потребуется еще около 250 млн рублей».

Таким образом, государственная поддержка граждан была увеличена примерно в пять раз.

Более четырёх тысяч людей потеряли работу с 1 марта – с апреля по август они будут получать пособие в размере по 12 тысяч рублей.

1 720 уволенных жителей получают по три тысячи рублей на каждого ребёнка. 1 673 безработных с июня получают по три тысячи рублей на детей независимо от того, когда были уволены.

Сергей Аржаников также рассказал, что технология взаимодействия со службой занятости кардинально изменилась. Раньше услуги предоставляли при личном обращении, а сейчас - через портал "Работа в России".

У тех, кто обращается через Госуслуги, возникают проблемы, поскольку не всегда своевременно приходит заявление из МФЦ, и на портале нельзя заявителю оформить резюме.

О трудовой деятельности граждан информацию получают из Пенсионного фонда России, однако не все работодатели вовремя падают какую-либо информацию.