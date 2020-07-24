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Псковские службы занятости трудоустроили почти 2 тысячи человек в 2020 году

Службы занятости в Псковской области трудоустроили почти 2 тысячи человек в 2020 году, сообщил председатель регионального комитета по труду и занятости Сергей Аржаников в эфире ПАИ-live 24 июля. 

«Это несколько меньше, чем в прошлом году», – отметил он. Порядка 400 безработным службы занятости могут предложить общественные работы. «Это, в основном, неквалифицированная работа: коммунальное хозяйство. У организаций тоже есть потребность», – уточнил Сергей Аржаников.

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