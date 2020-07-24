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Общество

Трассу Локня – Великие Луки – Невель передадут на федеральный уровень

На следующей неделе дорогу, соединяющую Локню, Великие Луки и Невель, передадут в федеральную собственность. Об этом в Instagram сообщили представители комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Пользователей соцсетей интересовало, включат ли трассу  Локня — Великие Луки — Невель в список федеральных.

«На следующей неделе дорога  должна быть уже передана в федеральную собственность», - ответили представители профильного комитета.

В апреле этого года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Протяженность трассы составляет более 190 километров.

«Благодаря этому решению у нас появится возможность перераспределять более 90 млн рублей в год на другие цели. А что особенно важно, федеральные структуры приведут дорогу в порядок намного быстрее, чем это было запланировано», - отметил тогда губернатор Михаил Ведерников. 

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