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Общество

207 штрафов заплатил пскович после изъятия автомобиля

207 административных штрафов по линии Госавтоинспекции оплатил житель Псковской области после изъятия своего автомобиля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Сумма задолженности по исполнительным производствам достигла 167 тысяч рублей, а из-за нежелания их гасить к долгу добавился и исполнительский сбор - 142 тысячи рублей.

Мер к погашению своего долга после ареста автомобиля должник не предпринял, поэтому судебный пристав-исполнитель изъял транспортное средство.

В первом полугодии 2020 года судебные приставы УФССП России по Псковской области арестовали 270 автомобилей должников.

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