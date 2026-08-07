Новые газопроводы запустили в новосокольнической деревне Бор

21:59, 07 августа 2026, ПАИ

Четыре распределительных газопровода ввели в эксплуатацию в деревне Бор Новосокольнического района. Работы выполнили специалисты компании «Газпром газораспределение Псков», сообщили ПАИ в организации.

Протяжённость новых сетей составила 1,3 километра, что позволило создать технические условия для подключения 46 домовладений. С местными жителями уже заключили 25 договоров о догазификации, часть домов уже получает сетевое топливо.

Как отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов, в Новосокольническом районе в рамках президентской программы догазификации построили более 26 километров распределительных сетей и газопроводов-вводов. Это обеспечило возможность подключения свыше 1 200 домовладений, при этом 262 дома уже отапливаются природным газом.