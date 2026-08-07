Дмитрий Белюков провёл встречу с великолучанами

23:03, 07 августа 2026, ПАИ

В Великих Луках прошла очередная встреча депутата Великолукской городской Думы Дмитрия Белюкова с горожанами. Местом встречи стал сквер возле дома № 56 на улице Ставского. В ходе диалога жители обозначили ряд актуальных проблем, требующих решения.

Среди основных вопросов – необходимость покоса травы, перенос контейнерной площадки и обследование аварийных деревьев. Отдельное внимание уделили проблеме наружного освещения на улице Тимирязева: жители указали на три опоры, где отсутствует свет.

Представители управляющей организации зафиксировали обращения. В ближайшее время проверят, на чьём балансе находятся объекты, и определят порядок проведения работ.

«Все озвученные вопросы взяты в работу. Благодарю жителей за активную гражданскую позицию и конструктивный диалог. Именно в ходе таких встреч формируется понимание того, какие задачи необходимо решать в первую очередь для повышения качества жизни в нашем городе», – написал Дмитрий Белюков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».