Лицей № 10 в Пскове активно готовится к новому учебному году – Елена Синёва

21:51, 07 августа 2026, ПАИ

В лицее № 10 в Пскове готовятся к предстоящему учебному году. Специалисты выполнили косметический ремонт учебных кабинетов, рекреаций, спортивного и актового залов. Об этом сообщила после рабочего выезда на объект председатель Совета руководителей общеобразовательных учреждений Пскова Елена Синёва на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Отдельно отмечу качественно и оперативно проведённый ремонт туалетных комнат: это важный элемент комфортной безопасной среды для детей и педагогов», – подчеркнула Елена Синёва.

Напомним, рабочий выезд в округ № 7 провели глава города Борис Елкин, депутат Псковской городской Думы Ольга Фёдорова и председатель Совета руководителей общеобразовательных учреждений города Пскова Елена Синёва. Помимо лицея участники рабочего выезда также осмотрели другие точки округа и наметили приоритетные направления работы. Проблемные зоны осмотрели совместно с профильными специалистами, выявленные вопросы взяты на доработку.

Особое внимание уделили местам памяти. «По территории «Шталаг‑372» прорабатывается возможность участия в конкурсе «Малые города и исторические поселения», также запланированы локальные мероприятия по поддержанию достойного облика мемориала», – отметила Елена Синёва.

Среди актуальных вопросов – благоустройство дворовых территорий в жилой зоне округа. При этом Елена Синёва отметила позитивные инициативы жителей: «Отдельно хочется отметить дворы, где жители сами создают комфортную среду: есть примеры продуманного озеленения и бережного отношения к пространству. Такие инициативы важно поддерживать и масштабировать».