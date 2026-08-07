Михаил Ведерников провёл заседание рабочей группы по подготовке и проведению избирательных кампаний

22:19, 07 августа 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 7 августа, провёл заседание рабочей группы по подготовке и проведению избирательных кампаний. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Предстоящие кампании будут одними из самых масштабных за последние годы. Они потребуют чёткой координации всех органов власти, правоохранительных структур, экстренных служб, организаций связи, энергетики, местного самоуправления. Мы с вами уже не первый год работаем в таком формате. Наше взаимодействие выстроено достаточно чётко. Уверен, что накопленный опыт позволит обеспечить проведение выборов на высоком организационном уровне и в безопасных условиях», – обратился глава региона к участникам заседания.

Михаил Ведерников также указал на сохраняющийся риск информационных провокаций, попыток дестабилизации ситуации и возможных сбоев в работе инфраструктуры, и пояснил: «Наша задача – всё спрогнозировать заранее. Для этого нужно оперативно обмениваться информацией и принимать необходимые решения».

В продолжение заседания участники обсудили организационные вопросы предстоящих избирательных кампаний.

Напомним, что в Псковской области проводится пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Голосование будет проходить три дня – 18, 19 и 20 сентября. С 3 августа начался приём заявлений на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Подать заявление можно до полуночи 14 сентября на портале «Госуслуги». Онлайн-голосование пройдёт 18, 19 и 20 сентября (до 20:00) на сайте vybory.gov.ru.