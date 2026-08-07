Псковскую молодёжь приглашают на фестиваль уличных культур в Казани

23:49, 07 августа 2026, ПАИ

29 и 30 августа 2026 года в Казани на территории крупнейшего в России экстрим-парка «Урам» пройдёт VIII Всероссийский фестиваль уличных культур «Урам». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Центра молодёжи и общественных инициатив.

Мероприятие объединит спортсменов, экспертов и лидеров уличной культуры из разных регионов России и станет площадкой для обмена опытом, презентации достижений и развития межрегионального взаимодействия.

Главная цель проекта – продвижение физической активности, уличной культуры и активной гражданской позиции среди молодёжи, вовлечение ребят в здоровый образ жизни и проектную деятельность, выявление лидеров и развитие их навыков.

29 августа пройдут квалификационные этапы соревнований по семи дисциплинам экстремального спорта: по BMX, самокатному спорту, роллер-спорту, скейтбордингу, паркуру, воркауту и стритболу. В этот же день стартует расширенная образовательная программа – лекции, мастер-классы и панельные дискуссии с участием федеральных экспертов: лидеров индустрии уличной культуры, профессиональных спортсменов, тренеров сборных, специалистов по креативным индустриям и новым медиа.

30 августа состоится финал соревнований, танцевальные батлы, продолжится образовательный блок, а завершится фестиваль большим концертом с участием федеральных и локальных артистов и с диджей-сетами. На фестивале будут представлены маркет локальных производителей, интерактивные зоны и площадки партнёров.

Для участия в фестивале необходимо пройти регистрацию по ссылке.

«Фестиваль «Урам» подойдёт как опытным представителям уличной культуры, так и новичкам, которые хотят попробовать себя в чём-то новом. Приглашаем активную молодёжь Псковской области принять участие в этом масштабном событии», – добавили организаторы.