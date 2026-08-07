Ждать ли великолучанам штормов и ураганов, рассказала метеоролог

22:48, 07 августа 2026, ПАИ

В ближайшие дни погода в Псковской области и в Великих Луках будет благоприятной, сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом газеты «Великолукская правда. Новости».

Интенсивность ураганов и гроз зависит сразу от нескольких факторов.

«Она зависит от того, в какое время проходит фронтальный раздел через территорию той или иной области, какая воздушная масса до этого была, насколько сильным оказался прогрев воздуха», – рассказала Тала Нещадимова.

По словам специалиста, сейчас все фронтальные разделы уже покинули территорию региона.

«Мы находимся в более холодной воздушной массе. Она, конечно, всё равно тёплая, максимальные температуры – 22–24 градуса: это тёплая воздушная масса. Но отсутствие активного прогрева и отсутствие фронтальных разделов в ближайшие дни делает вообще минимально возможным развитие каких-то конвективных явлений на территории области, в том числе и в Великих Луках», – подчеркнула Тала Нещадимова.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три-четыре дня в регионе установится спокойная метеорологическая обстановка.

«Мы считаем, что сейчас предстоящие три-четыре дня – это дни такой благоприятной метеорологической обстановки, когда никакие неблагоприятные и опасные природные явления не грозят жителям Псковской области», – заверила руководитель Псковского гидрометцентра.

При этом она напомнила, что синоптики круглосуточно следят за изменениями погоды.

«Погода – это то, что меняется постоянно. Поэтому синоптики отслеживают ситуацию и в случае возникновения каких-то процессов, которые могут привести к неблагоприятным явлениям, сразу информируют все органы, которые далее информируют население, – отметила Тала Нещадимова. – Населению нужно просто следовать советам компетентных органов. Тогда, конечно, минимальным будет риск и для жизни, и для здоровья».