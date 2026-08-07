Псковичей приглашают на гранд‑финал международной премии «КАРДО» во Владивостоке

22:35, 07 августа 2026, ПАИ

С 16 по 20 сентября 2026 года во Владивостоке пройдёт гранд‑финал IX Международной конкурс‑премии уличной культуры и спорта «КАРДО» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Жителей Псковской области приглашают принять участие, сообщили ПАИ в пресс-службе Центра молодёжи и общественных инициатив.

Гранд‑финал станет кульминацией сезона и объединит соревнования, конкурсные программы, образовательные и творческие площадки. На одной сцене встретятся финалисты пяти конкурсных форматов проекта – «Общественные проекты» и «Дизайн уличной одежды», а также сильнейшие представители 13 направлений уличной культуры и спорта: BMX, скейтбординга, роллерблейдинга, кикскутеринга, паркура, фрирана, воркаута, трикинга, брейкинга, хип‑хопа, граффити, диджеинга, рэпа и дизайна уличной одежды.

В IX сезоне «КАРДО» объединил представителей 89 регионов России и 173 стран мира. Уже состоялись 17 региональных и 15 национальных этапов, а также межрегиональные этапы и мероприятия спортивных федераций. Теперь лучшие представители каждого конкурсного формата встретятся во Владивостоке, чтобы подвести итоги сезона. Регистрация для зрителей открыта на официальном сайте проекта kardoaward.com.

Все, кто зарегистрируется на официальном сайте до 16 августа, автоматически станут участниками конкурса «КАРДО» и проекта «Другое Дело». Главный приз – поездка на гранд‑финал во Владивосток с оплаченными авиаперелётом и проживанием, а также чемодан в совместном брендинге «КАРДО» и «Другого Дела». Победителя определят 1 сентября. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».