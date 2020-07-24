Очистные сооружения построят на стадионе «Электрон»

16:20, 24 июля 2020, ПАИ

Очистные сооружения для стадиона «Электрон» в Пскове построят при реконструкции объекта. Об этом во время визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сообщил глава администрации города Александр Братчиков, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что за стадионом расположится музей «Россия – моя история», поэтому спортивную зону необходимо привести в порядок.

Александр Братчиков рассказал, что на обновленном стадионе благоустроят спортивные поля, будут установлены площадки для волейбола, баскетбола, тенниса и ворк-аута, также на участке появится скейт-парк, прокат инвентаря и кафе.

На Степановском лужке обустроят прогулочную зону, рядом – беговую и велосипедную дорожки.

Губернатор акцентировал внимание на особой важности спортивного объекта, так как на стадионе, несмотря на его неудовлетворительное состояние, занимается много людей. Сейчас стадион «Электрон» находится под ведомством муниципалитета.