0
15:44
Двухэтажный ангар горит в пригороде Пскова
11:25
49 заражённых коронавирусом пациентов скончались в Псковской области
09:02
Молодой скутерист пострадал в ДТП в Опочке
11:05
ФОТОФАКТ: Автомобиль въехал в клумбы в центре Октябрьской площади
10:56
Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Псковской области
10:34
Три автомобиля столкнулись на трассе Санкт-Петербург – Невель
08:48
В Дедовичском районе при пожаре в доме погиб 60-летний мужчина
Еще новости
Происшествия

82-летняя женщина не вернулась из леса в Великолукском районе

Любовь Позднякова. Фото предоставлено поисковым отрядом "След"

82-летняя жительница деревни Болебино Шелковской волости Великолукского района Любовь Позднякова пропала в лесу, сообщили Псковскому агентству информации в поиском отряде «След».

Пожилая женщина ушла в лес за ягодами 23 июля в 14:00. Была одета в синюю ветровку, синюю шапку с надписью «Reebok», черные лосины в белую крапинку и черные сапоги. С собой было пятилитровое пластмассовое ведро

Оперативно-значимую информацию можно сообщить по телефонам 02 или 89113767676.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Двухэтажный ангар горит в пригороде Пскова
24 июля 2020
Двухэтажный ангар горит в пригороде Пскова
49 заражённых коронавирусом пациентов скончались в Псковской области
24 июля 2020
49 заражённых коронавирусом пациентов скончались в Псковской области
Молодой скутерист пострадал в ДТП в Опочке
24 июля 2020
Молодой скутерист пострадал в ДТП в Опочке
ФОТОФАКТ: Автомобиль въехал в клумбы в центре Октябрьской площади
23 июля 2020
ФОТОФАКТ: Автомобиль въехал в клумбы в центре Октябрьской площади
Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Псковской области
23 июля 2020
Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Псковской области
Три автомобиля столкнулись на трассе Санкт-Петербург – Невель
23 июля 2020
Три автомобиля столкнулись на трассе Санкт-Петербург – Невель
В Дедовичском районе при пожаре в доме погиб 60-летний мужчина
23 июля 2020
В Дедовичском районе при пожаре в доме погиб 60-летний мужчина
Видео: задержание подозреваемого в нападении с ножом на посетителя псковской закусочной
23 июля 2020
Видео: задержание подозреваемого в нападении с ножом на посетителя псковской закусочной

Идет загрузка...