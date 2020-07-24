82-летняя женщина не вернулась из леса в Великолукском районе

16:50, 24 июля 2020, ПАИ

82-летняя жительница деревни Болебино Шелковской волости Великолукского района Любовь Позднякова пропала в лесу, сообщили Псковскому агентству информации в поиском отряде «След».

Пожилая женщина ушла в лес за ягодами 23 июля в 14:00. Была одета в синюю ветровку, синюю шапку с надписью «Reebok», черные лосины в белую крапинку и черные сапоги. С собой было пятилитровое пластмассовое ведро

Оперативно-значимую информацию можно сообщить по телефонам 02 или 89113767676.