Александр Братчиков: Стадион «Машиностроитель» преображается каждую неделю

17:50, 24 июля 2020, ПАИ

Стадион «Машиностроитель» преображается каждую неделю, заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков в эфире программы «Лицом к городу».

По его словам, реставрация идёт лучше, чем в прошлом году. «Начиналось непросто до тех пор, пока не поменялся руководитель строительной площадки, который управлял всем процессом, в начале года», – отметил Александр Братчиков.

«Видно, как работают люди, – продолжил он. – Сейчас работают подрядные организации по планированию территории». Уже высокая готовность беговой дорожки, а к концу следующей недели начнут класть асфальт.

«Отставание от графика присутствует, мы с этим боремся. Самое главное – закончить в этом году», – добавил Александр Братчиков.