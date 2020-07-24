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Общество

Александр Братчиков: Стадион «Машиностроитель» преображается каждую неделю

Стадион «Машиностроитель» преображается каждую неделю, заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков в эфире программы «Лицом к городу».

По его словам, реставрация идёт лучше, чем в прошлом году. «Начиналось непросто до тех пор, пока не поменялся руководитель строительной площадки, который управлял всем процессом, в начале года», – отметил Александр Братчиков.

«Видно, как работают люди, – продолжил он. – Сейчас работают подрядные организации по планированию территории». Уже высокая готовность беговой дорожки, а к концу следующей недели начнут класть асфальт.

«Отставание от графика присутствует, мы с этим боремся. Самое главное – закончить в этом году», – добавил Александр Братчиков.

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