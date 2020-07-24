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Стадион «Машиностроитель» увеличится в два раза после реконструкции

После реконструкции стадион «Машиностроитель» станет в два раза больше. Ведущий программы Псковского агентства информации «Лицом к городу» вместе с главой администрации Пскова Александром Братчиковым 24 июля побывал на масштабной стройке.

 

Александр Братчиков отметил, что значительно увеличилась вместительность трибун. «Прошлая большая трибуна даже меньше, чем нынешняя малая», – отметил он. Общее количество зрителей на обеих трибунах составит 3,5 тысячи человек.

Также Александр Братчиков заявил, что стадион преображается каждую неделю, и выразил надежду, что работы завершатся в этом году.

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