Стадион «Машиностроитель» увеличится в два раза после реконструкции

17:59, 24 июля 2020, ПАИ

После реконструкции стадион «Машиностроитель» станет в два раза больше. Ведущий программы Псковского агентства информации «Лицом к городу» вместе с главой администрации Пскова Александром Братчиковым 24 июля побывал на масштабной стройке.

Александр Братчиков отметил, что значительно увеличилась вместительность трибун. «Прошлая большая трибуна даже меньше, чем нынешняя малая», – отметил он. Общее количество зрителей на обеих трибунах составит 3,5 тысячи человек.

Также Александр Братчиков заявил, что стадион преображается каждую неделю, и выразил надежду, что работы завершатся в этом году.