Обновленный «Машиностроитель» будет содержать городская администрация

17:56, 24 июля 2020, ПАИ

Обновленный стадион «Машиностроитель» в Пскове будет содержать городская администрация, заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков в эфире программы «Лицом к городу».

«Содержание объекта ляжет на плечи городской администрации. Не хотелось бы, чтобы потом что-то приходилось доделывать», – отметил он.

Александр Братчиков подчеркнул, что стадион «Машиностроитель» – это объект с большой историей. «Руководитель стадиона будет», – добавил он.