Новый причал и мостки строят у Словенских ключей в Изборске

17:39, 24 июля 2020, ПАИ

Новый понтонный причал и мостки строят у Словенских ключей в Изборске, сообщили Псковскому агентству информации в музее-заповеднике «Изборск».

В связи с этом подход к Городищенскому озеру ограничен. «Приносим извинения за временные неудобства. Работы продлятся до конца августа», – отметили в музее-заповеднике.

Ранее сообщалось, что будет благоустроен участок длиной 550 метров: по пути следования к ключам появятся беседки, скамейки и информационные стенды. Кроме этого, оборудуют спуски и места для купания.

Благоустройство и строительство ведутся в рамках проекта LV-RU-019 «Дух природы» программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия».