Новый причал и мостки строят у Словенских ключей в Изборске
Новый понтонный причал и мостки строят у Словенских ключей в Изборске, сообщили Псковскому агентству информации в музее-заповеднике «Изборск».
В связи с этом подход к Городищенскому озеру ограничен. «Приносим извинения за временные неудобства. Работы продлятся до конца августа», – отметили в музее-заповеднике.
Ранее сообщалось, что будет благоустроен участок длиной 550 метров: по пути следования к ключам появятся беседки, скамейки и информационные стенды. Кроме этого, оборудуют спуски и места для купания.
Благоустройство и строительство ведутся в рамках проекта LV-RU-019 «Дух природы» программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия».