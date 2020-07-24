0
17:59
Стадион «Машиностроитель» увеличится в два раза после реконструкции
17:56
ФОТОФАКТ: В Гдовском районе выпал крупный град
17:47
Крупные очаги борщевика фиксируются в Пскове и ещё пяти районах Псковской области
17:42
Бузова поздравила поклонников с Днем памяти княгини Ольги
17:39
Новый причал и мостки строят у Словенских ключей в Изборске
16:56
Ушла из жизни балетмейстер псковского ансамбля «Сказ» Марина Гриневич
16:39
Видеонаблюдение планируется установить на стадионе «Электрон» в Пскове
Еще новости
Общество

Новый причал и мостки строят у Словенских ключей в Изборске

Фото ПАИ

Новый понтонный причал и мостки строят у Словенских ключей в Изборске, сообщили Псковскому агентству информации в музее-заповеднике «Изборск».

В связи с этом подход к Городищенскому озеру ограничен. «Приносим извинения за временные неудобства. Работы продлятся до конца августа», – отметили в музее-заповеднике.

Ранее сообщалось, что будет благоустроен участок длиной 550 метров: по пути следования к ключам появятся беседки, скамейки и информационные стенды. Кроме этого, оборудуют спуски и места для купания.

Благоустройство и строительство ведутся в рамках проекта LV-RU-019 «Дух природы» программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Стадион «Машиностроитель» увеличится в два раза после реконструкции
24 июля 2020
Стадион «Машиностроитель» увеличится в два раза после реконструкции
ФОТОФАКТ: В Гдовском районе выпал крупный град
24 июля 2020
ФОТОФАКТ: В Гдовском районе выпал крупный град
Крупные очаги борщевика фиксируются в Пскове и ещё пяти районах Псковской области
24 июля 2020
Крупные очаги борщевика фиксируются в Пскове и ещё пяти районах Псковской области
Бузова поздравила поклонников с Днем памяти княгини Ольги
24 июля 2020
Бузова поздравила поклонников с Днем памяти княгини Ольги
Новый причал и мостки строят у Словенских ключей в Изборске
24 июля 2020
Новый причал и мостки строят у Словенских ключей в Изборске
Ушла из жизни балетмейстер псковского ансамбля «Сказ» Марина Гриневич
24 июля 2020
Ушла из жизни балетмейстер псковского ансамбля «Сказ» Марина Гриневич
Видеонаблюдение планируется установить на стадионе «Электрон» в Пскове
24 июля 2020
Видеонаблюдение планируется установить на стадионе «Электрон» в Пскове
Елену Бибикову наградили почетной грамотой правительства России
24 июля 2020
Елену Бибикову наградили почетной грамотой правительства России

Идет загрузка...