Крупные очаги борщевика фиксируются в Пскове и ещё пяти районах Псковской области

17:47, 24 июля 2020, ПАИ

В пяти районах Псковской области и в областном центре фиксируются крупные очаги борщевика. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В пятницу, 24 июля, в администрации Псковской области прошло совещание под председательством заместителя губернатора Нинель Салагаевой, которое было посвящено мерам борьбы с борщевиком Сосновского. В мероприятии приняли участие председатели профильных Комитетов и организаций, а также руководство муниципальных образований в режиме видеоконференцсвязи.

Самые крупные очаги произрастания сорного растения расположены в Псковском, Печорском, Пыталовском, Пушкиногорском, Порховском районах и городе Пскове, сообщил председатель Комитета по сельскому хозяйству Николай Романов. Четверть земельных участков Псковской области, заросших борщевиком Сосновского, находится на территории населенных пунктов.

Ежегодно муниципалитетами проводятся мероприятия по уничтожению борщевика путем скашивания либо обработки химикатами. Николай Романов подчеркнул, что общая площадь земельных участков в регионе, где в этом году планируются мероприятия по уничтожению сорного растения, составляет 1 тыс га, тем не менее и эта работа в большинстве муниципалитетов на данным момент не проведена.

Заместитель губернатора Нинель Салагаева отметила, что борьба с борщевиком должна быть увеличена.

«Ежегодно мы получаем многочисленные жалобы от жителей Псковской области, в том числе и в социальных сетях, на повсеместное разрастание сорняка. Но реальных результатов борьбы с ним нет», — отметила вице-губернатор и напомнила, что на борьбу с борщевиком муниципалитеты могут претендовать на получение региональной субсидии.

Руководитель регионального филиала Россельхозцентра Юрий Бабахин отметил, что увеличить объём территорий для борьбы с борщевиком химическим методом можно, если заявки из районов будут поступать раньше, в феврале—марте. По словам специалиста, уничтожать растения в начале лета, когда они находятся в молодом возрасте, быстрее и дешевле.

В свою очередь председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин подчеркнул, что работы по механизированному окосу на обочинах, а также обработке мест произрастания борщевика гербицидами сводятся на нет при отсутствии борьбы с сорняком на полях. Борис Елкин также проинформировал о том, что за истекший период 2020 года выполнен окос обочин автомобильных дорог региона на участках произрастания борщевика общей протяженностью около 1 тыс км, химикатами обработано еще около 700 км.

По итогам совещания Нинель Салагаева поручила главам районов Псковской области активизировать работу по борьбе с борщевиком, в том числе в рамках муниципального земельного контроля и государственного земельного надзора на территории региона.

«Бесконтрольное разрастание борщевика и неэффективная работа по расчистке засоренных территорий плохо отражается на туристической привлекательности Псковской области. Этот вопрос нужно решать оперативно и в комплексе», — подчеркнула вице-губернатор, обращаясь к руководству муниципальных образований.