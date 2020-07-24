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Общество

Диетолог рассказала, как определить у себя ожирение

Объём живота на уровне пупка у мужчин не должен превышать 94 сантиметра, у женщин – 80 сантиметров. Такой способ самостоятельно определить у себя ожирение назвала член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко, пишут «Известия».

«Всё, что выше, относится к ожирению, – сказала Людмила Денисенко. – Складка кожи под лопаткой, если выступает из обхвата двумя пальцами, также свидетельствует об ожирении».

При этом специалист отметила, что более надёжным способом станет биоимпедансометрия – измерение состава тела с помощью специального прибора.

«Этот метод позволит выяснить истинное положение: количество жира, в том числе и внутреннего, мышц, активной клеточной массы, жидкости и так далее. Если лишний вес – 3-5 килограммов, то это чисто эстетическая проблема, с которой можно справиться самостоятельно ограничениями в питании и адекватной физической нагрузкой», – отметила диетолог.

Если масса превышает 5 килограммов, то человеку рекомендуют обратиться к врачу за консультацией.

Избыточную массу тела имеет около 60 % жителей России, а 20-25 % россиян страдают ожирением, ранее сообщил руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян.

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