Снятия всех ограничений по коронавирусу Минздрав ожидает в феврале

18:17, 24 июля 2020, ПАИ

В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в России в феврале 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА «Новости».

Согласно тому курсу, по которому движется Россия, ограничения будут сняты к февралю 2021 года.

«Мы хотели бы, чтобы путь формирования популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведён, и тогда мы будем говорить спокойно, что переходим в новую фазу – возвращения к обычной, привычной нашей жизни», – сказал Михаил Мурашко.

Ранее сообщалось, что международное авиасообщение Россия начнёт с 1 августа.