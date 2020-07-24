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Общество

Снятия всех ограничений по коронавирусу Минздрав ожидает в феврале

В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в России в феврале 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА «Новости».

Согласно тому курсу, по которому движется Россия, ограничения будут сняты к февралю 2021 года.

«Мы хотели бы, чтобы путь формирования популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведён, и тогда мы будем говорить спокойно, что переходим в новую фазу – возвращения к обычной, привычной нашей жизни», – сказал Михаил Мурашко.

Ранее сообщалось, что международное авиасообщение Россия начнёт с 1 августа.

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