Россия отменила ограничения на въезд для граждан Британии, Турции и Танзании

18:56, 24 июля 2020, ПАИ

Ограничения на въезд для граждан Британии, Турции и Танзании отменила Россия. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА «Новости».

С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение. Россияне смогут отправиться в Британию, Турцию и Танзанию. Список будет постепенно расширяться.

При этом все прибывающие в Соединённое Королевство из России пассажиры вне зависимости от гражданства будут обязаны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель. По прилёте в Турцию будут измерять температуру, заранее сдавать тест на коронавирус не нужно.

Как поясняла вице-премьер Татьяна Голикова, в первую очередь можно будет посетить государства, где заболеваемость COVID-19 составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения, а среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения болезни не превышает одного процента.