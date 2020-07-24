ВТБ открывает счета для ИП за 20 минут

19:16, 24 июля 2020, ПАИ

ВТБ реализовал проект по открытию расчётного счёта индивидуальным предпринимателям* в их присутствии. Теперь они могут стать клиентами банка всего за 20 минут – расчетный счеёт будет открыт сразу при посещении офиса ВТБ. Сервис доступен для индивидуальных предпринимателей во всех регионах присутствия банка.

Для открытия расчётного счёта индивидуальному предпринимателю достаточно обратиться в офис ВТБ** и представить только паспорт.

«Работая над сервисом, мы упростили механизм открытия расчётного счёта для ИП. Новая технология автоматизации этого процесса позволяет минимизировать заполнение необходимых форм, сократить время на оформление документов со стороны клиента и не требует участия бэк-офиса. До конца года мы продолжим развивать эту технологию для наших клиентов – физических лиц, которые хотят открыть счёт как ИП: это будет возможно за 20 минут даже без личной встречи с представителем банка», – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент банка ВТБ.

«Предпринимателям важно использовать продукты, которые позволяют сосредоточиться на развитии дела, а не на решении рутинных вопросов организации бизнеса. В рамках реализации «пилота» мы получаем обратную связь индивидуальных предпринимателей, подтверждающую быстроту и удобство процесса, превосходящие их ожидания. Традиционно мы отмечаем высокий спрос бизнеса на наши продукты РКО, поэтому уверен, что с новой технологией открытия счёта сотрудничество с ВТБ будет ещё более востребованным», – прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.

*Для ИП – единоличного исполнительного органа

**Справки о перечне офисов ВТБ, предоставляющих данную услугу, – в контактном центре банка по тел. 8-800-200-77-99.