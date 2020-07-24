Не всё «Красава»: ФК «Луки-Энергия» тоже имеет право высказать свою позицию

20:51, 24 июля 2020, ПАИ

14 июля популярный футбольный блогер Евгений Савин выложил очередной выпуск своего шоу «Красава» под названием «Почему умирают футболисты». Темой выпуска стала проблема низкого медицинского обсулживания в профессиональном футболе, особенно в его низших дивизионах. Одним из антигероев московского блогера стала команда из Великих Лук, южной столицы Псковской области, ФК «Луки-Энергия», выступающая во втором дивизионе. Клуб и его президент Сергей Поварещенков стали федеральными козлами отпущения для очевидной и системной проблемы отечественного спорта. Спортивный обозреватель Псковского агентства информации отправился в Великие Луки, чтобы поговорить с президентом, главным тренером, капитаном и футболистами, с которыми толком в выпуске «Красавы» никто не поговорил, представив только позицию одной из сторон. Позиция Великих Лук, как оказалось, имеет и свои весьма убедительные аргументы.

Не мальчики для битья

Летом 2017 года, когда Великие Луки вернули себе статус профессиональной команды и готовились выступить во втором дивизионе, я подготовил про клуб обзорную статью для «Псковской правды». Статья так и называлась: «Мы не мальчики для битья». Это подчёркивало основательность подхода великолучан к клубному строительству, которое подтвердилось спустя три года. Поварщенков тогда рассказывал, что карт-бланш команде выдан на срок три года. Уже пошёл четвёртый год в профи. Тренировать был приглашён Сергей Осадчук, перед которым стояла задача набрать хороший состав из приезжих футболистов и выстроить подготовку для растущих местных талантов. Осадчук на посту по сей день, в команде сегодня выступают первые выпускники великолукской футбольной школы. Приезжие футболисты в 2017 году светились от счастья: клуб помогал жильём, высшим образованием, решением бытовых вопросов. Эта практика сохранилась по сей день. Три года назад великолукские заводы взяли на себя ответственность, чтобы клуб не был обузой для регионального бюджета, и взвалили существенную часть расходов на себя. И сегодня, потеряв старшего брата из Пскова в лице ФК «Псков-747», ФК «Луки-Энергия» способна приглашать качественных по меркам второго дивизиона футболистов на контракт. Одним из таких футболистов в 2018 году стал выпускник ростовского футбола Леонид Решетников. Решетников на поле оправдал своё приглашение, заслужил уважение местных болельщиков и в раздевалке. Вопросов как к профессионалу к нему не было.

Честность не порок

Ещё в 2018 году с юридическими вопросами Решетникову помогал юрист Антон Смирнов, специализирующийся на футболе. Именно Смирнов подчас и выступал от лица Решетникова в диалоге с клубом – иногда дуэтом, иногда сольно. Его по всем канонам хамские сообщения о ситуации сохранились и у руководства команды, и у автора статьи, который пытался вести со Смирновым диалог. Однако у Смирнова отнюдь не только юридические задачи. То, что роль Смирнова – это не только участие в возможных судебных тяжбах, но и участие в пиаре этого процесса, косвенно подтверждают его заявление вроде того, что «всё, что я хотел сказать, сказал Савин».

Кстати, и это тоже важно: в сюжете самого Савина рассказывается не только о случае Решетникова, там детально разбирается и ситуация с гибелью футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова. Смирнов и его телеграм-канал «Честность – не порок» явно приложил руку и к нужному ракурсу раскрутки этой истории – и до сюжета, и вместе с Савиным. Причём и у этой части сюжета появились критики, которые, несмотря на явно позитивный эффект выхода ролика (для вдовы футболиста собрали 10,5 млн руб.), нашли смелость высказать аргументы против фанатичного убеждения Красавы, что, как и в случае с Решетниковым, в случае с Самохваловым вина лежит на клубе. Сюжет на эту темы выпустил журналист портала «Чемпионат.com» Дмитрий Егоров.

Не Робин Гуды горшки обжигают

Евгений (Красава) Савин – один из самых популярных ютуберов России. Среди спортивных он явно в одном ряду с Дудем и Уткиным. Его специализация – остросоциальные ролики, зачастую – о региональном футболе. Миллионы по всей стране верят Жене, который сам себя называет Робин Гудом российского футбола. Когда ролик только появился на его канале, многие псковские футболисты стали размещать его в своих социальных сетях – болельщики Пскова, Великих Лук, всей России, привыкшие верить Савину на слово, сделали это и в этот раз. Однако доверяй, но проверяй. И если абстрактному зрителю может показаться, что никаких аргументов у обвиняемых нет, на самом деле они есть. И это, конечно, сложно принять, когда смотришь на женские слёзы в сюжете, помнишь о собранных миллионах, видишь тысячи лайков и одобрительных комментариев.

Но если внимательно посмотреть предыдущие работы Савина, то как минимум обычно у него представлены обе позиции, а не одна. И ради оппонирующего мнения блогер часто летит в другой конец России, чтобы лично поговорить. Мы не будем разбираться в не великолукских эпизодах сюжета «Как умирают футболисты», в них тоже этим грешат, но в случае с «Луки-Энергией» единственная попытка выйти на связь с клубом – это звонок «под запись» президенту Сергею Поварещенкову.

Все в Великих Луках знают Сергея Николаевича. Кроме того, что этот человек в возрасте, не из мира блогеров и мессенджеров, его редко встретишь в досужем расположении духа: и послать может. Но именно Поварещенков в центре процесса строительства великолукского футбола. И сам бывший футболист. И вот он год за годом обжигает где-то на периферии горшки, чтобы в его родном городе был футбол, а у Робин Гудов совсем другие задачи. Каждому своё.

Великолукская правда

Ну раз не приехал в Луки Савин, то туда опять приехал я. Тот же ухоженный стадиончик, опрятное административное здание, маленький кабинетик, что и три года назад. Сергей Поварещенков не смотрит ютьюбы, не читает телеграммы и привык всё делать по совести. Ему явно не хотелось прославиться на всю страну ханжой, покушающимся на чужое здоровье и кошелёк. На его столе бумаги, чеки, контракты, медицинские карты. Всё это должно, по его мнению, защитить его честь и честь клуба. Также громко, наверное, не получится, но его правда имеет место.

Из-за того, что в ролике Евгения Савина содержатся вполне конкретные обвинения то из уст Решетникова, то из уст Савина, президенту клуба пришлось, по сути, оправдываться, что не очень приятно. Кроме того, и автор статьи был вооружён многочисленными вопросами из соцсетей, чтобы ничего не ускользнуло от пытливого взора.

1. ФК «Луки-Энергия» никогда не проходило УМО – углублённый медосмотр, а данные подтасовывались?

Это рассчитано на юридически не подготовленого зрителя. Формально УМО не было необходимости проходить по регламенту ПФЛ. Для лицензирования было достаточно медицинского осмотра. На стадионе «Экспресс» есть медкабинет, постоянно работает врач, врач есть и у клуба. У футболистов Великих Лук никогда не было проблем с осмотром. Дополнительным письмом после выпуска Савина лига уточнила для всех клубов, а не только для ФК «Луки-Энергия», что УМО является обязательной процедурой.

Но даже сейчас неясно, что является УМО. Ведь в документах Минздрава под УМО подразумевается углублённый медосмотр спортсменов-любителей: от спортшкольников до сборников, а понятие профессионалов там не расшифровано.

2. Зачем же тогда, отвечая на звонок Савина, Поварещенков сказал, что команда проходит УМО?

Возможно, это единственный спорный эпизод всего выпуска. Реакция Поварещенкова могла бы быть сдержаннее и с ориентацией на то, что это звонит многоуважаемый блогер, Робин Гуд футбола. Но уж таковы мужики в русских деревнях: хорошо, что не послал на три буквы и трубку не кинул.

– Насколько я знаю, ваша команда не проходит УМО. Как вы проходите лицензирование?

– Мы всё проходим планово.

А если быть предельно дотошным, то в прямом ответе Поварещенкова нет неправды. Лицензирование команда проходила планово, медицинские осмотры – тоже. Остальные вопросы к лиге.

3. Дело будет в суде. Президенту ФК «Луки-Энергия» грозит уголовное дело, а клуб не допустят до первенства?

Никакого дела нет. И, скорее всего, не будет. А если будет, то у клуба на руках все документы. У Леонида Решетникова была страховка, ему оплачивали дополнительную диагностику, ему были готовы оплатить лечение в случае, если операцию не выполнят по ОМС. Контракт исполнен полностью. Решетников и его представители не только не обратились ни в суд, ни в прокуратуру, но и не обратились и в футбольные суды: в палату разрешения споров, комиссию по лицензированию и т. д.

Более того, клуб продолжает запрашивать у Решетникова документы для оплаты, но не получает их.

4. Клуб платит зарплату 50 на 50 – официально и в конвертах?

Клуб выплачивает зарплату в соответствии с контрактом. Дополнительные меры поддержки и мотивации, в том числе неденежные поощрения, устанавливает и реализует попечительский совет.

5. Решетникова из клуба выперли. Клуб не выходил на связь. Медосмотры Решетников проходил за свой счёт?

Контракт с Решетниковым завершился 2 июня, несмотря на то что Леонида уже не было в команде. В июне также ему было перечислено около 18 тысяч рублей на диагностику сверх контракта по предоставленным документам. Связь с ним держали игроки, общались с ним тренер и руководство.

6. Игроки, зная о том, что клуб не помогает Решетникову, скинулись и перевели ему деньги?

Игроки перевели Решетникову 10 500 рублей по той же традиции, что переводят на свадьбу и другие важные события. Это было сделано до публичной фазы конфликта, исключительно из дружеских соображений и не в обход клуба.

7. Из-за клуба Леониду Решетникову удалили орган, он больше не может играть в футбол.

Удалили Решетникову жидкость из кисты. Киста была с 2017 года. Удалить могли бы и по полису ОМС. Это не спортивная травма. Отдельно она никак не регулируется в отношениях между клубом и футболистом. Более того, в июне Леонид Решетников сыграл за один из ростовских клубов. Видеозапись достаточно неплохой игры футболиста без органа, лишённого футбола, есть в распоряжении редакции.

Защитить честь

Можно и дальше продолжать разбирать неправдивые факты из сюжета Савина. Но о них достаточно подробно изложено в открытом письме 20 футболистов «Лук-Энергии» (не только действующих, но и тех, кто не обременён никакими обязательствами перед клубом, но помнит доброе отношение). Письмо написано на имя губернатора, потому что и Михаил Ведерников поверил позиции Красавы, как верят многие, достаточно быстро отреагировав на ролик в своём инстаграме и призвав администрацию города разобраться с «вопиющим случаем».

Можно и дальше тоже хлопать в ладоши, безусловно, хорошим результатам ролика Савина: зашевелились футбольные функционеры, о медицинском обеспечении спортсменов заговорили громко, собраны деньги вдове Самохвалова. А как же откровенное враньё, с помощью которого это благо было достигнуто? Как же те, кто был нечестно обвинён?

Конечно, в команде второго дивизиона далеко не всё гладко. Случаются конфликты, конфузы. Но вот зачем вешать ярлыки на кого ни попадя, когда у каждой проблемы есть всегда весьма конкретная причина, остаётся вопросом.

Удачи Леониду, Жене и Великим Лукам!