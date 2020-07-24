26 псковских семей получили вещевую помощь в Детском фонде

20:18, 24 июля 2020, ПАИ

26 нуждающихся семей с детьми до трёх лет получили вещевую и гигиеническую помощь в Детском фонде. Об этом сообщается в группе регионального отделения организации в соцсети «ВКонтакте».

«С самого утра родители выбирали одежду, обувь, игрушки и книжки. Кроме того, все семьи получили гигиенические наборы», – рассказали в Детском фонде. Гигиенические наборы смогли закупить благодаря помощи Паскаль Вайер – президента австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца».

«Спасибо всем, кто приносит детские вещи и делает пожертвования! Отдельная благодарность волонтёрам, которые помогли подготовиться и провести мероприятие», – поблагодарили в организации.



Акция прошла в рамках проекта «Щедрый склад».

Ещё 80 пакетов с вещами для детей доставили в районы Псковской области.