В Санкт-Петербурге открываются рестораны, торговые центры и аквапарки

20:52, 24 июля 2020, ПАИ

В Санкт-Петербурге с 27 июля возобновляют работу музеи, детские сады, рестораны и торговые центры. Как сообщается на сайте администрации, губернатор Александр Беглов внёс изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга.

С 27 июля открываются торговые и торгово-развлекательные центры. Дирекция центров приняла на себя обязательства обеспечить исполнение стандартов безопасной деятельности: контролировать использование средств индивидуальной защиты на территории ТРЦ и соблюдение социальной дистанции между гражданами, организовать контроль температуры у посетителей, а также проводить регулярную дезинфекцию контактных поверхностей.

Также в Санкт-Петербурге откроются бассейны и фитнес-центры. Объекты развлечения и досуга в торговых центрах пока будут закрыты, но откроются детские игровые комнаты – как в торговых центрах, так и на предприятиях общественного питания.

Залы заведений общественного питания тоже откроются для посетителей при размещении столов с учётом социальной дистанции, обработки дезинфицирующими средствами столов и всех предметов сервировки, включая меню, после каждого посетителя.

Детские сады возобновляют работу в обычном режиме.

В помещении, где проводится торжественная регистрация браков, станет возможным одновременное присутствие до 30 человек (исключение составляют должностные лица органов ЗАГС).

Снимается запрет на работу частных музеев и выставочных залов. Могут начать работу аквапарки.

Снимается запрет на проведение тестовых поездок в автосалонах, розничную торговлю и оказание услуг общественного питания в садах, парках и скверах Санкт-Петербурга.

Иные временные ограничения продлеваются до 16 августа. В частности, сохраняется временное ограничение на проведение досуговых, спортивных, культурных, зрелищных и иных массовых мероприятий, публичных мероприятий.