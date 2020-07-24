0
21:22
Ночные клубы и кинотеатры в Псковской области закрыты до 10 августа
21:15
Контактные тренировки разрешили в Псковской области
20:51
Не всё «Красава»: ФК «Луки-Энергия» тоже имеет право высказать свою позицию
20:41
Умер великолукский поэт Александр Рябихин
20:18
26 псковских семей получили вещевую помощь в Детском фонде
19:50
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
19:43
Учебно-лабораторный центр для медиков хотят построить в Пскове
Еще новости
Общество

В Санкт-Петербурге открываются рестораны, торговые центры и аквапарки

В Санкт-Петербурге с 27 июля возобновляют работу музеи, детские сады, рестораны и торговые центры. Как сообщается на сайте администрации, губернатор Александр Беглов внёс изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга.

С 27 июля открываются торговые и торгово-развлекательные центры. Дирекция центров приняла на себя обязательства обеспечить исполнение стандартов безопасной деятельности: контролировать использование средств индивидуальной защиты на территории ТРЦ и соблюдение социальной дистанции между гражданами, организовать контроль температуры у посетителей, а также проводить регулярную дезинфекцию контактных поверхностей.

Также в Санкт-Петербурге откроются бассейны и фитнес-центры. Объекты развлечения и досуга в торговых центрах пока будут закрыты, но откроются детские игровые комнаты – как в торговых центрах, так и на предприятиях общественного питания.

Залы заведений общественного питания тоже откроются для посетителей при размещении столов с учётом социальной дистанции, обработки дезинфицирующими средствами столов и всех предметов сервировки, включая меню, после каждого посетителя.

Детские сады возобновляют работу в обычном режиме.

В помещении, где проводится торжественная регистрация браков, станет возможным одновременное присутствие до 30 человек (исключение составляют должностные лица органов ЗАГС).

Снимается запрет на работу частных музеев и выставочных залов. Могут начать работу аквапарки.

Снимается запрет на проведение тестовых поездок в автосалонах, розничную торговлю и оказание услуг общественного питания в садах, парках и скверах Санкт-Петербурга.

Иные временные ограничения продлеваются до 16 августа. В частности, сохраняется временное ограничение на проведение досуговых, спортивных, культурных, зрелищных и иных массовых мероприятий, публичных мероприятий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Ночные клубы и кинотеатры в Псковской области закрыты до 10 августа В Санкт-Петербурге открываются рестораны, торговые центры и аквапарки Работа бань и саун возобновляется в Псковской области Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области» Работу библиотек без предварительной записи разрешили в Псковской области Снятия всех ограничений по коронавирусу Минздрав ожидает в феврале Июньские выплаты безработным псковичам придут в течение полутора недель Работу бань и турбаз могут разрешить в Псковской области Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области за сутки в три раза превысило число заболевших Ещё 20 жителей Псковской области заболели коронавирусом
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Ночные клубы и кинотеатры в Псковской области закрыты до 10 августа
24 июля 2020
Ночные клубы и кинотеатры в Псковской области закрыты до 10 августа
Контактные тренировки разрешили в Псковской области
24 июля 2020
Контактные тренировки разрешили в Псковской области
Не всё «Красава»: ФК «Луки-Энергия» тоже имеет право высказать свою позицию
24 июля 2020
Не всё «Красава»: ФК «Луки-Энергия» тоже имеет право высказать свою позицию
Умер великолукский поэт Александр Рябихин
24 июля 2020
Умер великолукский поэт Александр Рябихин
26 псковских семей получили вещевую помощь в Детском фонде
24 июля 2020
26 псковских семей получили вещевую помощь в Детском фонде
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
24 июля 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
Учебно-лабораторный центр для медиков хотят построить в Пскове
24 июля 2020
Учебно-лабораторный центр для медиков хотят построить в Пскове
Продажу спиртного на розлив в жилых домах запретили псковские власти
24 июля 2020
Продажу спиртного на розлив в жилых домах запретили псковские власти

Идет загрузка...