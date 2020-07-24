Жителя Красногородска могут отправить в тюрьму за неуплату алиментов

22:01, 24 июля 2020, ПАИ

В Красногородске будут судить мужчину за неуплату алиментов. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре района, житель Красногородского района накопил более 170 тысяч рублей долга.

В 2018 году суд лишил мужчину родительских прав и обязал выплачивать 1/4 заработка на содержание своей дочери 2005 года рождения.

Отец всё равно не перечислял средства для ребёнка, в связи с чем был привлечён к административной ответственности: суд назначил ему 70 часов обязательных работ. Однако уплачивать алименты он не стал. В настоящее время долг по алиментам составляет более 170 тысяч рублей.

В связи с этим прокурор Красногородского района направил в Пыталовский районный суд уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ. Мужчине грозит до одного года лишения свободы.